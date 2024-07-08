بمشاركة أكثر من 60 شركة… افتتاح معرض سورية الدولي الخامس للبترول والثروة المعدنية “سيربترو 2024”

دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 60 شركة محلية وعربية وأجنبية متخصصة في الصناعات النفطية وعمليات التنقيب والدراسات والاستشارات، انطلقت مساء اليوم على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات معرض سورية الدولي الخامس للبترول والثروة المعدنية سيربترو 2024.

ويهدف المعرض الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية إلى جمع شركات الاستكشاف والإنتاج والخدمات البترولية وشركات الثروة المعدنية، إضافة إلى الجهات البحثية والأكاديمية والمؤسسات ذات الصلة والمختصين والخبراء في قطاع الصناعات النفطية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتمكينهم من تبادل الخبرات والأفكار التي تخدم مستقبل هذا القطاع.

وأكد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور خلال مؤتمر صحفي عقب الافتتاح أهمية المعرض في توفير فرصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار بين مختلف الجهات المعنية بقطاع النفط في سورية والمشاركين من خارجها، لافتا إلى أن وزارة النفط تولي اهتماماً كبيراً بتطوير هذا القطاع الحيوي من خلال تحسين الكفاءة والإنتاجية في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالتعليم المهني والتقاني بما يضمن تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من المساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأشار الوزير قدور إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع الطاقة، وتطوير البنية التحتية في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي للاقتصاد الوطني.

من جهته أوضح مدير مجموعة مشهداني الدولية المنظمة للمعرض خلف مشهداني أن المعرض يضم مشاركات من إيران والإمارات وسلطنة عمان ومصر والعراق والأردن والصين وبريطانيا، وهو يأتي في إطار المساعي الداعمة لنمو الصناعة وتعزيز الاستثمار الذي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة فيما يخص القطاع النفطي، لكونه من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.

سفير إيران بدمشق حسين أكبري نوه بالمشاركات القيمة في المعرض وحرص الجانب الإيراني على المشاركة فيه من خلال أربع شركات تابعة لوزارة النفط الإيرانية ووفد عالي المستوى من مصفاة النفط عبادان للمساهمة في تقديم الخبرات وعقد اتفاقيات تعاون جديدة ومثمرة مع الجانب السوري في مجال الطاقة والنفط الذي يعد من المجالات المهمة في الاقتصاد السوري، لافتاً إلى أن علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والنفط قديمة ومتجذرة كما في باقي المجالات الاقتصادية وهي مستمرة مستقبلاً.

ومن سلطنة عمان بين محسن السالمي من شركة مسقط غاز أن الهدف الأساسي من مشاركتهم في المعرض هو إيجاد فرص استثمارية واعدة مع الشركات المختصة في قطاع النفط السوري وكذلك الشركات المشاركة من الدول الأخرى، مشيراً إلى أن الشركة عقدت اجتماعات مع بعض الشركات المشاركة وسيكون هناك اجتماعات أخرى على مدى أيام المعرض ومع الجهات المعنية العاملة في هذا القطاع ونترقب النتائج من هذه الاجتماعات وبناء عليها سندرس الفرص الاستثمارية المشتركة ما بين الطرفين، لافتاً إلى أن المعرض واعد ويدل على أن هناك فرصاً استثمارية مهمة في سورية.

الكيميائي فواز غليون من مجموعة عبد الكريم للتجارة والصناعة قال: إننا نشارك كراعٍ ذهبي للمعرض في دورته الخامسة ونختص في إنتاج جميع أنواع الزيوت المعدنية والصناعية، بما في ذلك زيوت محركات السيارات البنزين والديزل، وزيوت علبة السرعة، والزيوت الهيدروليكية والصناعية، إضافة إلى تصنيع جميع أنواع الشحوم المعدنية مثل الشحوم المتعددة الأغراض و الشحوم الحرارية وشحوم الضغط العالي، مشيراً إلى أن معامل المجموعة تزوّد بشكل رئيسي المصانع في قطاعات مختلفة مثل الإسمنت والحديد والأغذية بالزيوت المختلفة، إضافة إلى تلبية احتياجات القطاع العام والخاص من زيوت متنوعة.

حضر افتتاح المعرض عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في سورية ومدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وعدد من الخبراء ورجال الأعمال والمختصين في هذا المجال.

ويستمر المعرض لغاية العاشر من شهر تموز الجاري ويفتح أبوابه يومياً من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة العاشرة ليلاً، حيث المواصلات مؤمنة ومجانية من تحت جسر السيد الرئيس يومياً من وإلى المعرض.

محمد كركوش وهيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc