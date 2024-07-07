تركيب وحدات إنارة شمسية في مدينة بصرى الشام

درعا-سانا

أنهى قسم الكهرباء في مدينة بصرى الشام تركيب وحدات إنارة بالطاقة الشمسية بقدرة 600 واط، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لإنارة محيط منطقة الفرن الآلي.

رئيس مجلس المدينة سليمان الشحمة صرح لـ سانا أن مشروع الإنارة ثمرة للتعاون المستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخطوة ضرورية لإنارة المنطقة، معتبراً أن هذه المبادرات تساهم في تحسين الوضع الخدمي ومبادرة للمزيد من التعاون البناء بين المجتمع المحلي والمنظمات الإنسانية، لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحسين بيئة المدينة.

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