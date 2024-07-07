7 تموز 2009- اتحاد الصحفيين يعلن إطلاق جائزة الصحافة السورية المكتوبة

دمشق-سانا

1543 – القوات الفرنسية تغزو لوكسمبورغ.

1798- الولايات المتحدة تضم جزر هاواي إليها.

1846- القوات الأمريكية تحتل مدينتي (مونتيري) و(يربا بوينا)، وهي أول خطوة لضم كاليفورنيا إليها.

1951- بداية البث التلفزيوني الملون في الولايات المتحدة.

1978 – استقلال جزر سليمان عن المملكة المتحدة.

1991 – التوقيع على (اتفاقية بريوني) والتي تنهي الحرب التي شنتها يوغوسلافيا على سلوفينيا بحصول سلوفينيا على الاستقلال.

2003 – تأسيس الحزب الشيوعي الموحد في أرمينيا.

2005- هجوم إرهابي في لندن على مترو الأنفاق وحافلة نقل، أدى إلى مقتل 52 شخصاً وإصابة حوالي 700 آخرين.

2009- اتحاد الصحفيين يعلن إطلاق جائزة الصحافة السورية المكتوبة.

2009 – تشييع جثمان مغني البوب مايكل جاكسون في لوس أنجلوس.

2011- حازت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب بعد انسحاب نواب قوى 14 من الجلسة بأغلبية 68 صوتاً.

2016- خروج مئات المواطنين الأمريكيين في مدينة دالاس بولاية تكساس في مظاهرة احتجاجية على استمرار بعض رجال الشرطة البيض بقتل مواطنين من ذوي البشرة السوداء.

من مواليد هذا اليوم:

1843- كاميلو غولجي، طبيب إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1906.

1860- غوستاف مالر، موسيقي نمساوي.

1922- بيير كاردان، مصمم الأزياء الفرنسي.

1945- المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية.

من وفيات هذا اليوم:

1307- إدوارد الأول، ملك إنكلترا.

1930- آرثر كونان دويل، كاتب إنكليزي ومبتدع شخصية شرلوك هولمز.

2006- إلياس الهراوي، رئيس الجمهورية اللبنانية العاشر.

أعياد ومناسبات:

عيد الاستقلال في جزر سليمان.

عيد تاناباتا في اليابان.

عيد القرويين في تنزانيا.