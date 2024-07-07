وسائل إعلام فلسطينية : 6 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
منظمة الطيران المدني العربية تنتخب سورية عضواً في لجنة السلامة الجوية
2024-07-06
العلاقات السورية الهندية وسبل تطويرها… محور لقاء المهندس عرنوس وأحمد
2024-07-06
بمشاركة إعلاميين من 11 دولة.. دورة تدريبية لبرنامج (آيتك) في مدينة كولكاتا الهندية
2024-07-06
سورية تشارك في الأولمبياد الدولي لجامعة موسكو للفيزياء والتكنولوجيا
2024-07-05
الإيرانيون المقيمون في سورية يشاركون بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية
2024-07-05
سورية تشارك في دورة التدريب التعاونية للبنية التحتية وإدارة الخدمات اللوجستية في بكين
2024-07-04
أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على سورية… الجامعة العربية تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة
2024-07-04
محليات
عطل طارئ على الكابل الضوئي المغذي لمحافظة دير الزور يؤثر على جودة الانترنت
2024-07-06
سائحون أجانب: بصرى الشام نموذج للفن المعماري التراثي العالمي
2024-07-06
إخماد حريق امتد على مساحة 40 دونماً في أرض حراجية شمال اللاذقية
2024-07-06
الطقس غداً… صيفي عادي وسديمي في المناطق الشرقية والبادية
2024-07-06
القبض على شخص سرق مبلغاً مالياً خلال عمله محاسباً في مركز طبي بدمشق
2024-07-06
خلال جلسة استثنائية.. مجلس الوزراء يناقش توجهات وملامح الوظيفة العامة
2024-07-06
تقليد 300 أسرة شهيد من أبناء حلب وسام الإخلاص
2024-07-06
رياضة
هولندا إلى نصف نهائي أمم أوروبا بفوزها على تركيا
2024-07-06
إنكلترا إلى نصف نهائي أمم أوروبا بفوزها على سويسرا بركلات الترجيح
2024-07-06
تنافس لاعبي ثلاثة أندية في بطولة تنشيطية بالكيك بوكسينغ بالسويداء
2024-07-06
منافسات قوية في بطولة الجمهورية لرياضة قوة الرمي
2024-07-06
إسبانيا تفوز على ألمانيا وتتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا
2024-07-05
منتخب اللاذقية يتصدر الترتيب العام لبطولة الجمهورية للملاكمة للأشبال
2024-07-04
نادي الشعلة ينتخب مجلس إدارته الجديد
2024-07-04
اقتصاد
متابعة واقع عدد من المشاريع السياحية خلال اجتماع لوزير السياحة في محافظة طرطوس
2024-07-06
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 16 ألف ليرة
2024-07-06
زراعة 55 هكتاراً باليانسون في منطقة الكسوة
2024-07-04
أساليب وآليات الدعم الزراعي… ندوة لوزارة الزراعة في طرطوس
2024-07-04
إكثار بذار درعا.. إجراءات لتسريع تسويق القمح والشعير
2024-07-04
في6 أشهر… بردى تبيع بـ 12 مليار ليرة ومنتجات متنوعة قريباً
2024-07-04
إطلاق الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء عمران
2024-07-04
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
التربية تصدر نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بمختلف فروعها لدورة عام 2024
منظمة الطيران المدني العربية تنتخب سورية عضواً في لجنة السلامة الجوية
خلال جلسة استثنائية.. مجلس الوزراء يناقش توجهات وملامح الوظيفة العامة
الرئيس الأسد يهنئ في اتصال هاتفي الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
الرئيس الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
الحرارة أدنى من معدلاتها والجو صيفي عادي
وزارة التربية: نتائج الشهادة الثانوية العامة والمهنية الأحد القادم
رئاسة الجمهورية العربية السورية تنعي المستشارة لونا الشبل
وسائل إعلام فلسطينية : 6 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة
2024-07-07
2024-07-07
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