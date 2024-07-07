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وسائل إعلام فلسطينية : 6 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة

2024-07-07

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