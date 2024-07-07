انطلاق المخيم الترفيهي الثاني لرواد طلائع البعث في طرطوس

طرطوس-سانا

بمشاركة 138 رائداً طليعياً من محافظات حلب ودير الزور واللاذقية وطرطوس انطلقت فعاليات وأنشطة المخيم الترفيهي الثاني لرواد طلائع البعث الذي تقيمه المنظمة بالتعاون مع وزارة السياحة في طرطوس.

عضو قيادة فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيسة مكتب التربية والطلائع ندى علي نوهت في كلمة باحتضان منظمة طلائع البعث لمواهب الأطفال ورعايتهم وهو ما له دور كبير في بناء جيل متعاون يتعايش أفراده كأسرة واحدة ما يسهم في بناء وطن قوي متماسك.

بدوره رئيس فرع الطلائع بطرطوس عيسى عويجان أشار إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة لتأمين المنامة والجو المناسب للرواد مع إجراءات السلامة والنظافة خلال فترة إقامتهم وتنقلاتهم حفاظا على سلامتهم .

المخيم الذي يقام على مدى أربعة أيام في منتجع الشهيد باسل الأسد قالت عنه رئيسة مكتبي الثقافة والإعلام بالمنظمة نعمى شدود في تصريح لمراسلة سانا إنه يقام بعد انتهاء المخيم الأول الذي شارك فيه 127 رائداً طليعياً من باقي المحافظات لافتة إلى أن المخيم يتضمن أنشطة فنية وموسيقية ومسرحية تفاعلية ورحلات سياحية لعدة مواقع منها مواقع أثرية بالمحافظة.

وأكدت شدود أن لقاء الطليعيين من كل المحافظات السورية يخلق فيما بينهم الألفة والمحبة وقضاء فترات ممتعة من المرح والتسلية لا تخلو من الإطار الثقافي الهادف.

وأكد عدد من الرواد ومنهم محمد خنسة وماريا إبراهيم من طرطوس وشيماء ورد من حماة ولاريسا حنوف ولاما عدره من اللاذقية أن المخيم يمنح الرواد فرصة التنزه وممارسة أنشطة متنوعة بشكل جماعي والتعرف على أصدقاء جدد من مناطق سورية وعاداتهم لتشكيل صورة ذهنية وذكرى جميلة فيما بينهم والتعرف أكثر على بعض المواقع السياحية والتراثية بالمحافظة ما يغني معارفهم ومعلوماتهم عنها ويحفزهم على المزيد من الإبداع والريادة والتفوق.

فاطمة حسين

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