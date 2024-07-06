إخماد حريق امتد على مساحة 40 دونماً في أرض حراجية شمال اللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمدت كوادر إطفاء الحراج في مديرية زراعة اللاذقية بمؤازرة فوج الإطفاء والدفاع المدني حريقاً اندلع في أرض حراجية في منطقة البسيط شمال اللاذقية.

وذكر مدير حراج اللاذقية المهندس جابر صقور في تصريح لمراسل سانا أن مساحة الحريق بلغت حوالي 40 دونماً من الأشواك والأعشاب.

وأهاب صقور المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد الكامل عن التحريق الزراعي والنشاطات التي تحتاج لإشعال النار تجنباً لحدوث الحرائق في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، والإبلاغ السريع عن أي حريق على الأرقام المجانية 188 دائرة الحراج، و 113 فوج الإطفاء، و 109 الدفاع المدني.

بسام الإبراهيم

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