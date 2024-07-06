منظمة الطيران المدني العربية تنتخب سورية عضواً في لجنة السلامة الجوية

الرباط-سانا

انتخبت منظمة الطيران المدني العربية سورية عضواً في لجنة السلامة الجوية (سلامة الطيران)، في ختام اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة على المستوى الوزاري، المنعقدة في دورتها العادية الـ 28 في العاصمة المغربية الرباط.

وتعتبر هذه اللجنة من أهم اللجان الفنية للمنظمة، إلى جانب (لجنة النقل الجوي، ولجنة البيئة، ولجنة الملاحة الجوية، ولجنة الرقابة المالية والإدارية، ولجنة الإعلام والاتصال)، التي تقوم جميعها بتحضير الأعمال الفنية ومشاريعها وبحث المواضيع المحالة إليها من الجمعية العامة أو المجلس التنفيذي.

وكانت سورية شاركت عبر وفد من وزارة النقل والمؤسسة العامة للطيران المدني في اجتماعات الدورة الـ 28 للجمعية والدورة الـ 69 للمجلس التنفيذي فيها، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة خلال الفترة من الأول إلى الرابع من تموز الجاري.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc