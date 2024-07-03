الرئيس الصيني: الصين ستتولى الرئاسة الدورية لمنظمة شانغهاي للتعاون عقب كازاخستان

أستانا-سانا

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ إن الصين ستتولى الرئاسة الدورية لمنظمة شانغهاي للتعاون عقب كازاخستان.

ونقلت وكالة شينخوا عن شي قوله خلال مباحثات مع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف في القصر الرئاسي في أستانا: “إن الصين تقف على أهبة الاستعداد للعمل المشترك مع الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، منها كازاخستان، من أجل بناء مجتمع مصير مشترك أوثق للمنظمة”.

وأعرب شي عن “استعداد بلاده للعمل مع كازاخستان لبناء مجتمع مصير مشترك أكثر جوهرية وديناميكية بين البلدين، وضخ المزيد من الطاقة الإيجابية في تنمية واستقرار المنطقة والعالم”.

بدوره قال توكاييف: “إن بلاده تلتزم بشدة بمبدأ الصين الواحدة، وإنها صديقة وشريكة موثوقة للصين”، مؤكداً أن “تعميق التعاون الودي والاستراتيجي مع الصين يمثل أولوية استراتيجية ثابتة بالنسبة لكازاخستان”.

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