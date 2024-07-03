روسيا: سياسيات فنلندا العدوانية لن تبقى دون رد

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستتخذ إجراءات عسكرية لمواجهة سياسة هلسنكي وأن تعزيزات قدرات الناتو على الحدود ستقابل برد فعل.

وقال نائب رئيس دائرة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية أندريه ناستاسين حسب وكالة سبوتنيك: “لن تترك روسيا الحشود العسكرية لحلف الناتو على حدودها دون رد لأن ذلك يهدد أمن روسيا”، مشيراً الى أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك ذات الطابع العسكري التقني لمواجهة القرارات العدوانية التي تتخذها فنلندا، وكذلك حلفاؤها في الناتو.

وكان البرلمان الفنلندي وافق في وقت سابق على اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة والتي بموجبها سيتم منح الجانب الأمريكي حق الوصول إلى 15 منشأة عسكرية، كما رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ باقتراح فنلندا استضافة مقر القوات البرية للحلف في شمال أوروبا على أراضيها بالقرب من الحدود الروسية.

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