الذهب يرتفع 4 آلاف ليرة في السوق المحلية

دمشق-سانا

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 4 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار21 قيراطاً، وذلك عن السعر الذي سجله واستقر عليه منذ الرابع والعشرين من شهر حزيران الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 978 ألف ليرة وسعر شراء 977 ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 838286 ليرة وسعر شراء 837286 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و300 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و125 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالربط الإلكتروني وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة QR، ويتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة مضافاً إليه أجور التصنيع، وإن أي مخالفة تعرض الحرفي للمساءلة القانونية والمالية وكما يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و0112230766.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc