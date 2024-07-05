فنية حمص لألعاب القوى تقيم بطولة المحافظة استعداداً لبطولة الجمهورية

حمص-سانا

أقامت اللجنة الفنية لألعاب القوى في حمص بطولة المحافظة لفئة الناشئين والناشئات في الملعب البلدي وملعب نادي العمال بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة مثلوا أندية “الكرامة والوثبة والجيش والمحافظة والنصر والعمال”.

وأسفرت نتائج البطولة للذكور والإناث عن فوز مايا يوسف في سباق 100 متر حواجز وشهد العبدلله وشهم السباعي بسباق 100 متر وشهد الخليل وحمزة العبدلله بسباق 800 متر وشهد العبدلله ومحمد البياعي بسباق 200 متر، وفي سباق المشي 2 كم احتلت شهد ريحان المركز الأول .

وفي سباق 400 متر فاز كل من نتالي حسن ومحمد غنام، وفي سباق 1500 متر جودي اليوسف وحمزة العبدلله، وفي مسابقة الوثب الطويل مايا اليوسف وحازم التدمري، وفي الوثب الثلاثي غزل عثمان وحمزة حميد، وفي رمي المطرقة بتول الدبس وحمزة الحسين، وفي رمي القرص ميس الأخرس.

رئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى بحمص باسم حسن ذكر في تصريح لـ سانا أن البطولة تأتي في إطار التحضير لبطولة الجمهورية، وقد شهدت ظهور بعض المواهب، داعياً إلى دعم هذه الرياضة وتوفير جميع مستلزماتها وتذليل الصعوبات التي تعترضها بغية الارتقاء بمستواها الفني.

هنادي ديوب

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc