الحرارة إلى ارتفاع والجو صيفي حار صباحاً ومعتدل ليلاً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوى شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، وسديمياً حاراً ومغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون معتدلاً خلال الليل وخاصة في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة في الأجزاء الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المنطقة الساحلية وغربية إلى شمالية غربية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كيلومتراً في الساعة نهاراً، وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ملموس لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وخلال الليل يستمر الجو معتدلاً وخاصة في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة في الأجزاء الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…