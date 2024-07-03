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الدفاعات الروسية تسقط 10 مسيرات أوكرانية وتدمر زورقين مسيرين في البحر الأسود

2024-07-03

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 10 مسيرات أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية، وتدمير زورقين أوكرانيين مسيرين في البحر الأسود.

ونقل موقع (RT) عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “تم إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود و4 فوق مقاطعة بريانسك ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة موسكو”، مضيفة: إن الدفاعات التابعة لأسطول البحر الأسود دمرت خلال الليلة الماضية زورقين أوكرانيين مسيرين كانا يتجهان نحو نوفوروسيسك.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ، ما يوقع العديد من الضحايا المدنيين.

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