عشرات الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 12 فلسطينياً وأصيب آخرون مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 270 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلا في مدينة دير البلح وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينياً، إضافة إلى استشهاد 6 آخرين جراء قصف الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة وسط القطاع ومدينة رفح جنوبه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول الماضي إلى37925 شهيداً و87141 جريحاً، بينما ما يزال عشرات الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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