التربية والغرفة الفتية الدولية بدمشق تطلقان مشروع المشتل المدرسي

دمشق- سانا

أطلقت وزارة التربية بالتعاون مع الغرفة الفتية الدولية بدمشق واتحاد غرف الزراعة السورية اليوم مشروع المشتل المدرسي الذي يقام ضمن مراحل مشروع المدرسة الخضراء لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافة الاهتمام بالمساحات الخضراء وذلك في مدرسة التطبيقات المسلكية بدمشق.

وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني لفت إلى أن الهدف من المشروع تعليم التلاميذ أهمية الزراعة والحفاظ على البيئة، خاصة أن سورية بلد زراعي ويجب تعزيز ثقافة الزراعة لدى أطفالنا لتنمو وتكبر معهم وتنعكس على البيئة بشكل إيجابي وتبقى كثقافة مستوطنة لدى الأجيال القادمة، مشدداً على حرص الوزارة بشكل دائم على تنمية الذائقة الفنية والثقافية والرياضية والزراعية لدى الطلاب.

رئيس الغرفة الفتية الدولية بدمشق محمد جهاد الهندي أشار إلى أن التعافي الأخضر أحد مشاريع الغرفة ليكون الأشخاص أكثر وعيا للتغير المناخي وآثاره المناخية وآثاره على الغطاء الاخضر، موضحا أن الغرفة تعمل من خلال هذه التجربة على تعزيز ارتباط الطفل بالغطاء الأخضر والنباتات ووعيه للمحافظة عليها كونه زرعها بيده.

بدورها مديرة غرفة زراعة دمشق وريفها حنين الجرف أوضحت أن المشروع يعتبر ثقافيا تربويا بيئيا يهدف لتعزيز ثقافة الزراعة عند الأطفال، مبينة أن غرفة الزراعة ستقدم الأشجار والأشتال، إضافة إلى حملات التوعية والتثقيف.

وتخللت الفعالية فقرات فنية ومسرحية حول أهمية البيئة قدمها طلاب المدرسة.

رحاب علي

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