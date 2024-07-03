الهيئة العليا للبحث العلمي تصدر العدد العشرين من سلسلة العلم والتقانة والابتكار

دمشق-سانا

أصدرت الهيئة العليا للبحث العلمي اليوم العدد العشرين من سلسلة العلم والتقانة والابتكار، متضمناً مجموعة من الموضوعات العلمية المتنوعة، وأهم نشاطات الهيئة.

ويركز العدد الجديد على موضوع الهندسة النفسية وتاريخها وكيفية عملها وتقنياتها ومجالاتها والتعريف بعدد من الجهات العلمية البحثية الوطنية والعالمية، كما يسلط الضوء نظرية التطور واختراع المنبه ومراحل تطوره، وكذلك تقديم لمحة عن العالم السوري في مجال الفيزياء النظرية محمد البغدادي والعالم البريطاني تشارلز داروين صاحب نظرية التطور.

وتناول العدد الجديد أيضا قصة نجاح لجامعة دمشق كأول جامعة سورية تدخل ضمن تصنيف الراوند العالمي للتخصصات وشرحاً لعدد من التعاريف والمصطلحات العلمية، وعدداً من المواضيع العلمية، مثل “تطوير القدرات من خلال العمل ضمن فريق” والتطرق إلى آخر مستجدات العلم والتقانة في مجال التبريد لمواجهة حرارة الجو الشديدة، والتعريف بمصطلحي اليوتوبيا والديستوبيا.

وتستهدف السلسلة التي تصدرها الهيئة دورياً كل ثلاثة أشهر على موقعها الإلكتروني، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، المهتمين والمعنيين بنشاطات البحث العلمي في سورية والعالم، من خلال تعريفهم بنشاطات الهيئة والجهات العلمية الوطنية، إلى جانب طرح عدد من المواضيع العلمية المحلية والعالمية.

هيلانه الهندي

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