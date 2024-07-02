الوزير مخلوف يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر آفاق تطوير التعاون

دمشق-سانا

بحث وزير الموارد المائية، المهندس حسين مخلوف مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية، ستيفان ساكاليان والوفد الفني المرافق التعاون القائم بين الجانبين، والآفاق المستقبلية لتطويره.

وأفادت وزارة الموارد المائية على صفحتها على التلغرام بأن الوزير مخلوف استعرض خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة أهم المشاريع التي تم إنجازها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، لافتاً إلى الآثار الإيجابية لهذه المشاريع، والتي انعكست على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق كافة، مؤكداً ضرورة المتابعة والتنسيق المستمر لتجاوز أي عقبات تعترض إنجازها.

بدوره أشار ساكاليان الى أهمية الاستمرار في العمل والتعاون مع الوزارة، منوهاً بمستوى تعاون كوادرها الفنية، وأثر ذلك على سرعة الإنجاز.

من جهته تحدث مدير إدارة المياه وإعادة التأهيل في الهلال الأحمر العربي السوري، فراس فرّاس عن عمل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في قطاع المياه، ودور الوزارة الأساسي في المتابعة والإشراف الفني في إنجازه.

يارا شاهين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency