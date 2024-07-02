الصحة العالمية: 270 مريضاً غادروا مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس بأوامر إسرائيلية

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 270 مريضاً فلسطينياً غادروا مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بأوامر إخلاء إسرائيلية.

ونقلت وكالة وفا عن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن قوله في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الأمم المتحدة في جنيف: إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة أثرت على العمليات في مستشفى غزة الأوروبي، حيث غادر 270 مريضاً إلى جانب الطواقم الطبية المستشفى، مبيناً أنه لم يبق في المستشفى سوى 3 مرضى، و3 في المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشدد بيبركورن على أن انعدام الأمن قرب أي مستشفى وعدم إمكانية وصول المرضى والعاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين إلى إمدادات الوقود والإمدادات الطبية والمياه والغذاء، يمكن أن يجعل المستشفيات غير قادرة على العمل بسرعة كبيرة.

وكان الاحتلال وفي انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، أجبر خلال عدوانه المتواصل على القطاع لليوم الـ 270 آلاف الجرحى والمرضى والطواقم الطبية على إخلاء عدد من المستشفيات، بعد حصارها وقصفها بشكل مباشر، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات، الأمر الذي يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

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