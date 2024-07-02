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المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ وتحقق إصابات مباشرة

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وسائل إعلام فلسطينية : 3 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

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