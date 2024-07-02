المقاومة اللبنانية تستهدف بقذائف المدفعية العدو الإسرائيلي في موقع ‏جل العلام وتحقق إصابات مباشرة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
سورية تدين توسيع الاحتلال الاستيطان في الضفة الغربية وتطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها
2024-07-02
احتياجات الحسكة ولا سيما المائية… محور مباحثات صيوح مع مسؤولين دوليين وأمميين
2024-07-01
بمشاركة الحوراني… انعقاد ملتقى عن الثقافتين العربية الكردية في العراق
2024-07-01
السفير ميا يبحث مع وزيرة التربية والتعليم العمانية مجالات التعاون المشترك
2024-06-30
فعالية للتعريف “بالمطبخ السوري” في السفارة السورية بطوكيو
2024-06-30
المشاركات الخارجية في معرض الزهور… عرض أنواع جديدة من النباتات والأزهار والتعريف بالمنتجات التراثية لكل بلد
2024-06-30
لاعبة منتخب سورية لكرة الطاولة هند ظاظا تبلغ نصف نهائي دورة ألعاب أطفال آسيا
2024-06-29
محليات
طقس الغد… أجواء صيفية حارة بشكل عام ومغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2024-07-02
صناعيون لـ سانا: أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشعب لدعم الصناعة الوطنية
2024-07-02
اختتام فعاليات المخيم الترفيهي الأول لرواد طلائع البعث
2024-07-02
ناقش ملف إعادة هيكلته وإيصاله إلى مستحقيه… مجلس الوزراء يؤكد أن التحول للدعم النقدي لا يعني رفع الدعم
2024-07-02
في معرض الزهور.. عروض متنوعة لمنتجات العسل
2024-07-02
مجلس الوزراء: تعطيل الجهات العامة يوم الأحد القادم بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية
2024-07-02
الحرارة حول معدلاتها والأجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة
2024-07-02
رياضة
إدارة جديدة لنادي الاتحاد أهلي حلب
2024-07-01
اختتام بطولة الجمهورية بكرة الطاولة لفئة الأشبال والشبلات
2024-07-01
اختتام بطولة السويداء بألعاب القوى للناشئين والناشئات
2024-06-30
منتخب سورية بكرة القدم لفئة الشباب يبلغ نصف نهائي بطولة الديار العربية بفوزه على نظيره البحريني
2024-06-30
هند ظاظا تحرز ذهبية دورة ألعاب أطفال آسيا في ساخا الروسية
2024-06-30
على حساب الدنمارك… ألمانيا إلى ربع نهائي يورو
2024-06-29
سويسرا تجرد إيطاليا من لقب اليورو
2024-06-29
اقتصاد
باستخدام مادة محلية.. بورسلان حماة تحقق وفراً شهرياً بمقدار 36 مليون ليرة
2024-07-02
استقرار أسعار الذهب
2024-07-02
النفط يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين وسط توقعات بارتفاع الطلب
2024-07-02
صناعيو دمشق وريفها يدعون إلى دعم وحماية الصناعة الوطنية وتقديم الإعفاءات والتسهيلات
2024-07-01
إجازة استثمار جديدة في قطاع النقل
2024-07-01
ارتفاع وتيرة تسويق إنتاج الخضار الصيفية في الحسكة
2024-07-01
تسويق أكثر من 79 ألف طن من القمح لمركزي الحبوب في درعا
2024-07-01
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية
سورية تدين توسيع الاحتلال الاستيطان في الضفة الغربية وتطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها
وزارة التربية الفلسطينية: 8672 طالباً استشهدوا منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 2013
جريح الوطن: تحويل التعويضات الشهرية لجرحى القوات الرديفة بتاريخ الـ 10 من تموز الجاري كحد أقصى
مؤتمر نقابة المحامين يقر زيادة الراتب التقاعدي 100 بالمئة
المقاومة اللبنانية تستهدف بقذائف المدفعية العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام وتحقق إصابات مباشرة
2024-07-02
2024-07-02
hadeil
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