منتخب سورية بكرة القدم لفئة الشباب يبلغ نصف نهائي بطولة الديار العربية بفوزه على نظيره البحريني

الرياض-سانا

تأهل منتخب سورية بكرة القدم للشباب إلى الدور نصف النهائي لبطولة الديار العربية غرب آسيا تحت 19 عاماً المقامة في السعودية بعد فوزه على نظيره البحريني اليوم 3-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاء تأهل منتخبنا إلى نصف النهائي في ختام دور المجموعات بحلوله أفضل ثان من المجموعات الثلاث بالبطولة، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة بالإضافة لصاحب أفضل مركز ثان.

وكان منتخبنا خسر أمام نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الثانية وفاز على نظيره الفلسطيني في الجولة الثانية 4-2.

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