الرئيس العراقي يستنكر تصريحات نائب أمريكي بشأن القضاء العراقي

بغداد-سانا

استنكر الرئيس العراقي “عبد اللطيف رشيد”، تصريحات النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي “مايك والتز”حول رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان ووصفها بأنها تدخلية وتمس باستقلالية القضاء العراقي.

واعتبر رشيد في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أن “تصريحات النائب الأمريكي لا تمس فقط شخص رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإنما هي مساس باستقلالية القضاء العراقي الذي هو ركن أساس من أركان الدولة”، محذراً من أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة قد يؤثر تكرارها على طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية”.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت أول أمس رفضها لتصريحات النائب الأمريكي مايك والتز بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى، معتبرة أنها تدخل سافر في الشأن العراقي.

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