الدفاعات الروسية تسقط 3 مسيرات أوكرانية فوق بيلغورود

موسكو-سانا

أسقطت منظومات الدفاع الجوية الروسية اليوم 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: إنه “تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي ضد أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرات مسيرة، حيث أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسي 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود.

يذكر أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

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