وزارة الخارجية والمغتربين : إن الكيان الإسرائيلي يثبت يوماً بعد يوم بأنه لا يعير أي اهتمام للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ويستهتر عن عمد بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويستمر في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، التي راح ضحيتها أكثر من 37,000 شهيداً من السكان الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء ناهيك عن عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين، إمعاناً منه في سياسات التغيير الديمغرافي والاستيلاء على مزيد من الأراضي، وذلك خدمةً لعقيدته الاستيطانية والعنصرية