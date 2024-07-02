25 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 25 شهيداً و81 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 270 على القطاع ارتفع إلى 37925 شهيداً و87141 جريحاً، فيما مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد أكثر من 30 فلسطينياً، وأصيب العشرات في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة.

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