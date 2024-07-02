الأمم المتحدة: لا مكان آمناً في قطاع غزة

نيويورك-سانا

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم أنه لا وجود لمكان آمن في قطاع غزة، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي نقله موقع الأمم المتحدة: إن “النازحين في غزة يعانون نقصاً كبيراً في الإمدادات الحيوية الإنسانية”، لافتاً أيضا إلى خطورة الذخائر غير المنفجرة التي خلفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال بشكل خاص، حيث استشهدت طفلة في خان يونس بسبب هذه الذخائر السبت الماضي.

وأكد دوجاريك أن الاحتلال الإسرائيلي”منع وصول نصف المساعدات المخطط لها إلى شمال غزة خلال شهر حزيران المنصرم”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة منذ الـ 7 من تشرين الأول الماضي رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بالوقف الفوري لإطلاق النار، وأوامر محكمة العدل الدولية بشأن إيقاف هذا العدوان، ورغم ارتفاع عدد الشهداء من الفلسطينيين والذي قارب 38 ألف شهيد أغلبيتهم العظمى نساء وأطفال وشيوخ.

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