اختتام بطولة الجمهورية بكرة الطاولة لفئة الأشبال والشبلات

اللاذقية-سانا

بعد منافسات قوية اختتمت بطولة الجمهورية بكرة الطاولة لفئة الأشبال والشبلات التي أقيمت في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية بمشاركة 92 لاعباً ولاعبة.

ففي فئة الأشبال التي شارك فيها 48 لاعباً فاز بالمراكز الثمانية الأولى على التوالي، عبد العزيز موصلي ومصطفى كردية ويامن بزازة وعز الدين موصلي وعمار قصاب وعمر سلوم وهوفيك ميساكيان ويامن عواد.

وفي فئة الشبلات التي شاركت فيها 44 لاعبة جاءت بالمراكز الثمانية الأولى على التوالي، اللاعبات جولي ديوب وتاج موسى وآباء حلاق و حلا حمامة وليلاس سالم وسيلينا قعبور وهبة معرواي وبانة عرنوق.

وفي تصريح لـ سانا قال أمين سر اتحاد اللعبة نذير عربيني: ستتم دعوة الذين أحرزوا المراكز الأولى بالفئتين إلى المنتخب الوطني لإعدادهم ضمن معسكر محلي للمشاركة ببطولة غرب آسيا التي ستقام الشهر القادم في الأردن.

نبيل علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc