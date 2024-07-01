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إعادة تشغيل 19 بئراً بعد صيانتها وإصلاحها بالسويداء

2024-07-01

السويداء-سانا

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء تشغيل 19 بئراً بعد صيانتها وإصلاحها وإعادتها إلى الخدمة تباعاً.

وبين مدير عام المؤسسة المهندس وائل الشريطي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الآبار المعاد تشغيلها والتي كانت معطلة لأسباب فنية وتمت صيانتها تباعاً خلال الشهر الماضي موزعة في مواقع مختلفة ضمن مدينة السويداء وريف المحافظة.

وأشار الشريطي إلى مواصلة ورشات المؤسسة إصلاح الآبار التي تتعطل وتخرج من الخدمة تباعاً، وذلك وفق الإمكانيات المتاحة للعمل.

عمر الطويل

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