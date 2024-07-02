86 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة البعث

حمص-سانا

تقدم اليوم 86 ألف طالب وطالبة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة البعث للعام 2023-2024.

وأشار الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث لمراسلة سانا خلال جولة له على بعض القاعات الامتحانية إلى ضرورة تقيد الطلبة بالتعليمات الناظمة لعمل الامتحانات، وتجنب المخالفات تفادياً لتعرضهم للعقوبات التي يمكن أن تؤثر على تحصيلهم العلمي، مؤكداً أهمية المباشرة بتصحيح الأوراق الامتحانية وعدم التأخير بإصدار النتائج ونشرها فوراً على المواقع الالكترونية الخاصة بكل كلية.

وأوضح أنه تم توفير كافة مستلزمات العملية الامتحانية من تجهيز الأوراق والقاعات والمدرجات وتحديد رؤساء القاعات والمراقبين، إضافة إلى نشر البرامج الامتحانية للكليات بجميع الأقسام والسنوات على الموقع والصفحة الرسمية للجامعة.

مثال جمول

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