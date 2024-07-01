بيسكوف: حشد نظام كييف لقوات على حدود بيلاروس يشكل مدعاة قلق لروسيا أيضاً

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن المعلومات حول حشد نظام كييف لقواته على الحدود البيلاروسية مدعاة للقلق بالنسبة لموسكو أيضاً.

ونقلت نوفوستي عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: إن “بيلاروس جزء من دولة الاتحاد مع روسيا…وبين البلدين أشكال خاصة للحوار من خلال جميع الهيئات ذات الصلة، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات، ووزارتا الدفاع”، موضحاً أن ما تم الحديث عنه بخصوص حشد قوات لنظام كييف على الحدود البيلاروسية يدعو للقلق ليس فقط بالنسبة لمينسك وأيضا لموسكو، لأننا بالفعل حلفاء وشركاء.

وحول إمكانية الحوار مع أوكرانيا بشأن صفقة الحبوب قال بيسكوف: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد على أن روسيا منفتحة على أي حوار من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها، مبيناً أن “روسيا ملتزمة بتعهداتها في مجلس الأمن الدولي وتتخذ موقفاً مسؤولاً وتدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها”.

وعن سير الانتخابات في فرنسا أشار بيسكوف إلى أن تفضيلات الناخبين الفرنسيين واضحة لكن الأمر يستحق انتظار الجولة الثانية، لافتاً إلى أن الكرملين يراقب عن كثب هذه الانتخابات ويجري تأكيد الاتجاهات التي تم تحديدها مسبقاً.

واعتبر بيسكوف أن قرار حلف الناتو برفض اعتماد الصحفيين الروس في قمة الحلف المقبلة انتهاك لحقوق الإعلاميين.

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