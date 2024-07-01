بأكثر من مليار و800 مليون ليرة… تغريم محطة وقود ووسائل نقل عامة مخالفة في حلب

حلب-سانا

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب ضبطاً بحق محطة وقود بمخالفة التصرف بكمية 2000 ليتر مازوت و1475 ليتر بنزين وبيعها بالسوق غير النظامية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب المهندس أحمد سنكري في تصريح لمراسل سانا، أنه تم تغريم المخالفين في المحطة المذكورة بمبلغ مليار ليرة سورية واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف سنكري: إنه تم ضبط 7 سرافيس بمخالفة التلاعب بجهاز التتبع “جي بي اس” والاتجار بمخصصاتها اليومية، وتم تغريمهم بمبلغ 830 مليون ليرة سورية.

قصي رزوق

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