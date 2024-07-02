باستخدام مادة محلية: بورسلان حماة تحقق وفراً شهرياً بمقدار 36 مليون ليرة

حماة-سانا

حققت الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية بحماة وفراً اقتصادياً مميزاً تخطى 36 مليون ليرة سورية شهرياً من تطعيم مادة غضارية من الإنتاج المحلي في الخلائط العجينية للأدوات الصحية.

وذكر المهندس عبدو الطالب العثمان مدير الشركة في تصريح لمراسل سانا أنه بعد سلسلة تجارب ناجحة للفنيين في الشركة في مجال توسيع الاعتماد على المواد محلية الإنتاح ضمن برنامج التوفير الذي تبنته الشركة لتخفيض التكاليف وخاصة المستوردة تبين نجاح إحدى المواد الغضارية السورية الجديدة وزيادة نسبة استخدامها في الخلائط العجينية لمختلف قطع الصحية حتى 10 بالمئة، وهو الحد المسموح به في الحصول على منتج ذي مواصفة عالية ونوعية جيدة.

وأضاف العثمان: إن كوادر الشركة تمكنت من توسيع مساحة الاعتماد على مادة غضارية ورفع نسبتها في خلائط مختلف البياضات إلى 10 بالمئة لتوفير مواد غضارية مستوردة، مشيراً إلى أنه في الغالب تستهلك الشركة شهرياً من المواد الغضارية المستوردة 60 طناً، ومع التوسع في استخدام المادة المحلية تم توفير 10 أطنان شهرياً وهو ما يوفر على موازنة الشركة 36 مليون ليرة سورية.

ولفت العثمان إلى أن الشركة تبنت سياسة تخفيض تكاليف الإنتاج عبر التحكم الأكبر في حوامل الطاقة، وخاصة المازوت والكهرباء.

عيسى حمود

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