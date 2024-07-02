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دخول 10 منشآت صناعية وحرفية جديدة بالعمل في السويداء

2024-07-02

السويداء-سانا

دخلت 10 منشآت صناعية وحرفية جديدة إلى سوق العمل في محافظة السويداء، وذلك حسب مديرة الصناعة بالمحافظة الدكتورة المهندسة شذا شقير.

وذكرت شقير في تصريح لمراسل سانا اليوم أن هذه المنشآت التي دخلت بالعمل تباعاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية تتوزع بواقع ست منشآت حرفية بالقطاعات الغذائية والكيميائية والنسيجية، وأربع منشآت صناعية غذائية، مبينة أن رأسمال هذه المنشآت إجمالا يتجاوز 812 مليون ليرة سورية، وتوفر عدداً من فرص العمل.

ولفتت شقير إلى وجود متابعة لعمل المنشآت من قبل المديرية مع تذليل الصعوبات التي تواجه الصناعيين بالتنسيق مع المعنيين.

عمر الطويل

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