القوات العراقية تدمر وكراً للإرهابيين في محافظة ديالى

بغداد-سانا

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة عن تدمير وكر للإرهابيين في حاوي العظيم ضمن قاطع قيادة عمليات ديالي والقضاء على العناصر الإرهابية فيه.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز أن القوات الجوية العراقية وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة استهدفت بطائرات “إف 16″ وكراً مهما للإرهابيين في حاوي العظيم ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى”.

وأضافت القيادة: إنه ونتيجة للعملية تم تدمير الوكر بالكامل وقتل العناصر الإرهابية التي بداخله.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول الإرهابيين وتقضي على الكثير منهم في مختلف مناطق البلاد.

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