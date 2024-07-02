9 شهداء وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال مناطق بقطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 9 فلسطينيين، وأصيب العشرات اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال قصف بالطيران والمدفعية مناطق متفرقة من مدينة رفح ومنازل في منطقة الفخاري وقيزان رشوان وحي المنارة في خان يونس جنوب القطاع وفي مخيم النصيرات وسطه، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة العشرات.

وقصف الاحتلال منازل في شارع الجلاء وحي الزيتون بمدينة غزة، فيما تحاصر قواته منازل عدة من حي الشجاعية الذي تتوغل فيه لليوم السادس على التوالي وسط قصف صاروخي ومدفعي.

من جهة أخرى، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن أعداداً كبيرةً من المصابين تتكدس بمستشفى الأمل في خان يونس بعد إجبار الاحتلال الأهالي على إخلاء المناطق الشرقية من المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 37900 شهيد و87060 جريحاً.

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