المقاومة اللبنانية تستهدف المشغل ‏العسكري للعدو الإسرائيلي التابع لثكنة بيت هلل وتدمر جزءاً منه

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية المشغل العسكري للعدو الإسرائيلي التابع لثكنة بيت هلل محققة إصابة مباشرة فيه، ما أدى إلى تدمير جزء منه.
وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلو المقاومة مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية محققين فيه إصابة مباشرة”.
كما استهدفت المقاومة جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وموقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.
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