المقاومة اللبنانية تستهدف المشغل ‏العسكري للعدو الإسرائيلي التابع لثكنة بيت هلل وتدمر جزءاً منه

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية المشغل ‏العسكري للعدو الإسرائيلي التابع لثكنة بيت هلل محققة إصابة مباشرة فيه، ما أدى إلى تدمير جزء منه.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة استهدف ‏مقاتلو المقاومة ‏مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية محققين فيه إصابة مباشرة”.

كما استهدفت المقاومة جنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية و‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

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