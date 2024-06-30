الأركان البيلاروسية: سنستخدم الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إذا تعرض استقلال بلادنا للتهديد

مينسك-سانا

حذر رئيس الأركان العامة النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي بافيل مورافيكو من أن مينسك يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إذا تعرض استقلالها للتهديد.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن مورافيكو قوله: “لقد تعلمنا كيفية التعامل مع هذه الأسلحة، ونعرف كيفية استخدامها بثقة، ونحن قادرون على القيام بذلك” موضحاً أن مينسك تراقب عن كثب جميع تصرفات قوات الناتو والقوات المسلحة الوطنية للدول المجاورة لها، وتدرس التقنيات والأساليب التي يمارسونها وترى جيداً أن حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة ينفذان عمليات أو مهام بالقرب من حدودها.

وشدد مورافيكو على أن بيلاروس قامت بتطوير خيارات العمل لجميع الاستفزازات التي يمكن تصورها والتي لا يمكن تصورها رغم أنها تحافظ على اتصالات مع الغرب من خلال الجيش.. قائلاً: “قبل أن تبدأ الأسلحة في الحديث، عادة ما يتحدث الدبلوماسيون”.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية، أعلنت أن الجيش الوطني نشر قوات ووسائل إضافية للدفاع الجوي بسبب زيادة عدد طلعات الطائرات من دون طيار في الجزء الشمالي من أوكرانيا.

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