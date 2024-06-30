برج صافيتا الأثري يحتضن أمسية موسيقية غنائية لكورال نهاوند

طرطوس-سانا

نقلت الأمسية الموسيقية الغنائية التي أحياها كورال نهاوند بقيادة الفنانة حلا نقرور مساء اليوم أمام ساحة برج صافيتا الأثري في محافظة طرطوس أجمل الألحان والأغاني الطربية والتي تعود لزمن الثمانينات من القرن الماضي.

وتميزت الأمسية التي استمرت لمدة ساعة ونصف بمجموعة متنوعة من الأعمال الفنية ما بين الطربي والشعبي والكلاسيكي، وبأسلوب خاص بالكورال من خلال الاعتماد على وصلات انسيابية تنوعت فيها المقامات وبتوزيع هارموني مختلف وعبر أصوات قوية ومتنوعة.

وشارك بالأمسية 30 من أعضاء الكورال و 10 عازفين على مختلف الآلات الموسيقية منها العود والغيتار والبيانو وغيرها، وتضمن برنامج الأمسية أعمالاً لكبار مطربي جيل الثمانينات، من بينهم ملحم بركات وعازار حبيب وصباح وأدونيس عقل ونادية مصطفى وباسكال صقر وغيرهم.

وأوضحت قائدة الكورال حلا نقرور لمراسلة سانا أن إقامة الحفل في ساحة البرج تعد تجربة جميلة ومميزة سمحت لهم بالخروج من المسرح إلى الغناء بالهواء الطلق وأمام جمهور ذواق ومتعطش للطرب الأصيل.

وأكد المغنيان جوزيف جبور ولينا أحمد أن الكورال أتاح لهم فرصة المشاركة بإحياء العديد من الأمسيات الغنائية المتنوعة التي ساهمت ورفعت من رصيدهم ومخزونهم الثقافي وصقل خبرتهم.

هيبه سليمان

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