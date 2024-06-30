شهيد و 5 جرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً في طولكرم

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون اليوم جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مسيرة للاحتلال قصفت بثلاثة صواريخ منزلاً في حارة المنشية بمخيم نور شمس، ما أسفر عن استشهاد سعيد جابر “24 عاماً” وإصابة 5 آخرين.

المقاومة الفلسطينية نعت الشهيد جابر، مشيرة إلى أن العدوان على مخيم نور شمس جزء من الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني والتي تتجلى بأبشع صورها في قطاع غزة وما يتعرض له أهلنا من حرب إبادة جماعية.

وأكدت المقاومة أن العدوان على نور شمس لن يفلح في ردع المقاومة أو وقف مسيرتها المتصاعدة بمواجهة اعتداءات قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، ضمن المخططات الصهيونية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني.

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