السلطات التركية تحظر دخول الغابات في 40 محافظة إثر اندلاع حرائق ضخمة

أنقرة-سانا

أعلنت السلطات التركية حظر دخول الغابات في 40 محافظة في أنحاء البلاد وذلك في أعقاب اندلاع حرائق غابات ضخمة في مناطق عدة مؤخراً.

ونقلت صحيفة زمان عن السلطات قولها إنها “منعت دخول الغابات في 9 محافظات في مرمرة و7 في بحر إيجة و9 في البحر الأبيض المتوسط و7 في وسط الأناضول و6 في البحر الأسود و2 في جنوب شرق الأناضول، حيث من المتوقع أن تحدث ظروف جوية ذات مخاطر عالية تسبب حرائق الغابات”.

واندلع مؤخراً حريق غابات في منطقة جرجر في اديامان وزادت الرياح من حدته وتحول إلى حريق هائل أتى على 350 فداناً من المساحات الخضراء وبحسب والي اديامان تم إخماد الحريق عدة مرات قبل أن يندلع مرة أخرى من أماكن مختلفة والتهم منطقة تتكون من غطاء عشبي وأشجار البلوط في الوقت الذي تواصل فيه المروحيات وفرق الإطفاء مكافحة الحرائق.

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