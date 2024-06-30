مصرع 5 أشخاص وإصابة 57 في انفجار داخل مطعم بمدينة أزمير التركية

أنقرة-سانا

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 57 آخرون، بينهم إصابات بالغة، إثر انفجار وقع في مطعم بولاية أزمير غربي تركيا اليوم.

ونقلت وكالة الأناضول عن والي أزمير سليمان البان قوله إن “عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم جراء انفجار يرجح أنه ناجم عن أسطوانة غاز في مطعم بقضاء توربالي في أزمير وصل إلى 5، فيما أصيب 57 آخرون بجروح بينهم إصابات خطرة”.

وألحقت الانفجار أضرار في 11 مبنى في محيط المطعم، إضافة إلى أضرار ببعض المركبات التي كانت متوقفة قرب المطعم، وبالعديد من واجهات المحال التجارية في محيط الانفجار.

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