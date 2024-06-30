ألفا كتاب في معرض شهر الكتاب السوري بمديرية ثقافة حمص

حمص-سانا

ضم المعرض الذي نظمته الهيئة السورية للكتاب بوزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة حمص، وافتتح اليوم في قاعة المعارض بالمديرية ألفي كتاب تنوعت موضوعاتها لتشمل مختلف المناحي الأدبية والمسرحية والفكرية والفلسفية والاقتصادية والسياسية والعلمية، إضافة إلى الروايات والدوريات وكتب الأطفال.

ويشكل المعرض الذي حمل عنوان “شهر الكتاب السوري لعام 2024” تظاهرة ثقافية سنوية تستقطب جمهوراً واسعاً من المهتمين بالقراءة وباقتناء الكتب بأسعار مدروسة وتناسب مختلف الشرائح من أطفال وطلبة ومثقفين.

وأوضحت المشرفة على المعرض ربا حسن أن المعرض الذي يستمر شهراً شهد في يومه الأول إقبالاً كبيراً من الجمهور بفضل الحسومات التي تقدمها الهيئة السورية للكتاب بحيث يتم بيع النسخ الصادرة قبل خمسة أعوام بسعر الغلاف، والصادرة بعد ذلك التاريخ بنصف قيمة الكتاب.

ووصف الشاعر غسان دلول أحد رواد المعرض هذه التظاهرة بالمهمة لأنها تعيد للكتاب ألقه كما تدفع الإنسان الحديث الذي أخذته القراءة الإلكترونية إلى الكتاب الورقي الذي هو مرجع المراجع في كل شيء في حياتنا.

ونوهت الفنانة التشكيلية كوثر رمضان بأهمية الإصدارات الجديدة في المعرض وخاصة تلك المتعلقة بتنمية مهارات الأطفال في القراءة والمعرفة.

واعتبرت المحامية فاطمة حرفوش معرض الكتاب بادرة جميلة تدل على أننا أمام جمهور يعشق القراءة رغم كل الظروف ولديه الرغبة في الاطلاع على آخر إصدارات الهيئة السورية للكتاب بعناوينه المتنوعة والشاملة لمختلف القضايا الفكرية والمعرفية.

وتمنى الكاتب المسرحي عبد الكريم عمرين على وزارة الثقافة بزيادة عدد العناوين في معارضها السنوية بحيث تلبي حاجة كل محافظة وخاصة حمص التي تشكل من الناحيتين الجغرافية والسكانية أكبر المحافظات، وبإضافة عناوين كبيرة في المعارض القادمة وخاصة تلك المتعلقة بالدراسات الفكرية والفلسفية.

حنان سويد

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