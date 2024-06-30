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مصرع 6 أشخاص وإصابة 25 جراء تداعيات الأمطار الغزيرة جنوب غرب باكستان

2024-06-30

إسلام آباد-سانا

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 25 آخرون، جراء تداعيات هطول الأمطار الغزيرة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ونقلت وكالة شينخوا عن مسؤولين من هيئة إدارة الكوارث الإقليمية قولهم: إن “الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الأخيرة تسببت بحدوث انهيارات أرضية أسفرت عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 25 آخرين”.

وأضاف المسؤولون: إن “الانهيارات أدت إلى إغلاق الطرق السريعة الرئيسية وتقطع السبل بالعديد من المركبات في مناطق مختلفة من الإقليم، ما عرقل حركة المرور بشكل كلي”.

وطالبت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في إقليم بلوشستان السكان بأخذ الحيطة والحذر من أنه خلال الأيام المقبلة ستشهد البلاد هطول المزيد من الأمطار.

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