عودة التيار الكهربائي إلى محافظة الحسكة بعد إصلاح عطل فني على خط الطبقة البواب

الحسكة-سانا

باشرت الشركة العامة للكهرباء في الحسكة بتغذية مدن ومناطق المحافظة بالتيار الكهربائي القادم من سد الطبقة، بعد إجراء صيانة على العطل الفني الذي طرأ صباح اليوم على خط 230 ك.ف.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس صالح إدريس في تصريح لمراسل سانا أنه بعد الانتهاء من صيانة العطل الذي طرأ على خط توتر الطبقة البواب 230 ك.ف صباح اليوم وتوقف التغذية الكهربائية عن عموم أرجاء محافظة الحسكة تم البدء بتزويد محطات الكهرباء التي تغذي المؤسسات والمنشآت الخدمية الرئيسية بالتيار الكهربائي، وسيتم تزويد المشتركين تباعاً وفق برنامج التقنين المعمول به.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc