طقس الغد.. أجواء صيفية عادية وفرصة لهطل زخات محلية في المنطقة الساحلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض موسمي هندي سطحي يترافق بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصادرة اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية محلية من المطر عشوائية المكان والكميات في أجزاء من المنطقة الساحلية، بينما يكون سديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 65 كيلو متراً في الساعة، وخاصةً في المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية والشرقية مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 35 / 21 المنطقة الجنوبية 33 / 20 المرتفعات الجبلية 27 / 16 المنطقة الوسطى 35 / 21 المنطقة الساحلية 31 / 23 المنطقة الشمالية 35 / 22 منطقة الجزيرة 39 / 24 المنطقة الشرقية 42 / 27 منطقة البادية 38 / 25

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