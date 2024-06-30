مسؤول أممي: العدوان الإسرائيلي على غزة يعرقل أعمال الإغاثة

القدس المحتلة-سانا

أكد عضو اللجنة الأممية لمنظمة حقوق الإنسان في فلسطين كريس سيدوتي أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلف أكثر من 37 مليون طن من الركام، ما يعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية بالقطاع، في ظل الحاجة الملحة لإدخال المواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية.

وقال سيدوتي في تصريح له نقلته وكالة وفا: “إن هناك إصراراً إسرائيلياً شديداً على فرض الكثير من القيود في ظل هذه الظروف الخطيرة، ومنع دخول المساعدات”، مشيراً إلى أن المخاطر التي تواجه فرق الدعم كبيرة جداً جراء العدوان.

وأوضح أن سلطات الاحتلال لا تمنح الفرق الطبية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية التصاريح لإدخال المواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية إلى المستشفيات.

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