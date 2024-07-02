“كركوز – نيهاو صين” عرض مشترك سوري صيني على مسرح القباني بدمشق

دمشق-سانا

استضافت خشبة مسرح القباني بدمشق عرضاً مشتركاً لمسرح خيال الظل سوري صيني بعنوان “كركوز – نيهاو صين” قدمه المخايل السوري شادي حلاق ومندوب جمعية التراث اللامادي في الصين تشو تشين.

وتضمن العرض الذي أقامته وزارة الثقافة _ مديرية المسارح والموسيقا عرضاً حوارياً فكاهياً توعوياً وإبداعياً بلغة مشتركة بين كركوز وعيواظ وجاكي شان، مبيناً أن الأخير أجداده قدموا لسورية عن طريق الحرير ليشاهدوا التطورات والتغيرات التي توصل إليها خيال الظل في سورية والأثر الذي تركه الصينيون على هذا التراث.

وبّين العرض أن كلمة “نيهاو” بالصيني تعني مرحباً كما عمل على التعريف بالكونفو الصينية وذلك بوجود دمى تجسد هذه الأشكال.

وفي تصريح لـ سانا بيّن المخايل شادي حلاق أن مسرح خيال الظل منذ القدم مشترك بين سورية والصين، مؤكداً أن هذا الانفتاح السوري يعزز دور التراث اللامادي ويعتبر خطوة جيدة لكون جمهورية الصين تدعم الأشخاص والثقافات المساهمة بحماية تراث بلادها اللامادي.

وعن أهمية مشاركة الصين في صون خيال الظل بيّن مندوب جمعية التراث اللامادي في الصين تشو تشين أنه جاء لسورية ليبحث عن شيخ كار خيال الظل ولينشر عن طريقه بعض الثقافات الصينية، لافتاً إلى أنه في الأيام القادمة سيسعى لتكون هناك أعمال مشتركة بين البلدين الصديقين في المجال الثقافي.

والجدير بالذكر أن عنصر مسرح خيال الظل السوري تم تسجيله على قائمة الصون العاجل للتراث الإنساني العالمي بمنظمة اليونيسكو عام 2018.

زينب علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc