نادي الأسير: استخدام الاحتلال الأسرى دروعاً بشرية انتهاك للقوانين والأعراف الدّولية

القدس المحتلة-سانا

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن استخدام الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين دروعاً بشرية يعد انتهاكاً جسيماً لكل القوانين والأعراف الدّولية الإنسانية وشكلاً من أشكال حرب الإبادة المستمرة بحقّ أهالي قطاع غزة المنكوب.

وقال نادي الأسير في بيان له اليوم أوردته وكالة وفا: “إن مقاطع الفيديو التي نشرت لاستخدام الاحتلال للفلسطينيين دروعاً بشرية تشكّل امتداداً لنهج قديم متجدد، وهو شكل من أشكال حرب الإبادة المستمرة بحقّ أهالي غزة التي تكشف يومياً عن حقيقة هذا الاحتلال ومستوى توحشه الذي لم يعد له حدود.

وأشار نادي الأسير إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة في القطاع فإن مستوى الجرائم التي نفّذت بحقّ الأسرى وعائلاتهم غير مسبوقة بكثافتها، وهذا ما تؤكده شهادات مئات المعتقلين الذين أفرج عنهم مجدداً مطالبته للمنظومة الحقوقية الدّولية باستعادة دورها اللازم ووضع حد لجرائم الاحتلال المتواصلة.

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