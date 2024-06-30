المقاومة اللبنانية تستهدف مبنى عسكرياً إسرائيلياً في مستوطنة “يرؤون”

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم مبنى لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة “يرؤون” شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأصابته إصابة مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان: إنها استهدفت بالأسلحة المناسبة مبنى يستخدمه جنود العدو الصهيوني في مستعمرة يرؤون، وحققت إصابةً مباشرة.
وشددت المقاومة على أن هذه العملية تأتي في إطار الدعم للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قرى الجنوب اللبناني الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة كفركلا.
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