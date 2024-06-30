المقاومة اللبنانية تستهدف مبنى عسكرياً إسرائيلياً في مستوطنة “يرؤون”

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم مبنى لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة “يرؤون” شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأصابته إصابة مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: إنها استهدفت بالأسلحة المناسبة مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الصهيوني في مستعمرة يرؤون، وحققت إصابةً مباشرة.

وشددت المقاومة على أن هذه العملية تأتي في إطار الدعم للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏العدوان الإسرائيلي المتواصل على قرى الجنوب اللبناني الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة ‏كفركلا.

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