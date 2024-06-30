مؤتمر نقابة المحامين يقر زيادة الراتب التقاعدي 100 بالمئة

دمشق-سانا

أقر المؤتمر العام لنقابة المحامين في ختام أعماله اليوم زيادة الراتب التقاعدي للمحامين بنسبة 100 بالمئة، اعتباراً من أيلول القادم، ورفع معونة الوفاة إلى 10 ملايين ليرة.

وبين نقيب المحامين الفراس فارس في تصريح لمراسلة سانا أن المؤتمر ناقش مشروع إحداث جامعة خاصة بالمحامين، لتأتي ضمن الإنجازات المتواصلة للنقابة، إضافة لاستعراض ما أنجز ودراسة المقترحات الجديدة.

وأوصى المؤتمر بإصدار قانون تنظيم مهنة المحاماة الخاص وقانون التقاعد بأسرع وقت ممكن، ومراسلة وزارة العدل للتأكيد على تعاميم سابقة تنص على حق المحامي بالاطلاع على وثائق الدعوى وفق أحكام القانون قبل التوكل فيها، سواء لدى دوائر النيابات العامة والتحقيق وسائر المحاكم المدنية والجزائية، وإعادة تفعيل عمل اللجنة المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الموطن المختار، لتجاوز صعوبات التبليغات القضائية.

كما أوصى المؤتمر بضرورة تعديل النص الخاص بوجوب حضور المدعي عليه في الجنح في جلسات المحاكمة كافة، والاكتفاء بحضوره جلسة المحاكمة الأولى للاستجواب إن كان له محامي وكيل في الدعوى، ومشاركة المحامين في اللجان التي تشكل لإعداد أي مشروع قانون يلامس عملهم، وتجهيز المحاكم ومكاتب القضاة بما يتناسب مع دورهم ومكانتهم، والإسراع بنقل المحاكم من بناء الوزارة في المزة إلى القصر العدلي في الحميدية، ومخاطبة وزارة الدفاع من أجل معاملة المحامي مثل الأطباء والمهندسين لجهة الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

وكانت أعمال المؤتمر العام السنوي لنقابة المحامين انطلقت يوم أمس، تحت عنوان “وطننا حق لنا.. وحمايته حق علينا والله مع الحق”، في فندق الشام بدمشق.

جوليا عوض

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